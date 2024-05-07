SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son dakika: THY'den Singapurlu şirketle iş birliği!

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları Miles&Smiles, Singapur merkezli seyahat teknolojileri şirketi utu'nun yolculara yönelik yüzde 40 vergi iadesi avantajından yararlanarak büyüyen uluslararası havayolu sadakat programları listesine katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 11:58 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 11:58
Son dakika: THY’den Singapurlu şirketle iş birliği!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AP'de yer alan habere göre utu Ortaklıklar Ticari Direktörü Sanjay Chinchwade "Hedefimiz, yolculara yurt dışı alışverişlerinde en iyi değeri sunarak vergisiz alışverişi dönüştürmek. Bu ortaklık, Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyelerinin KDV'sinden yüzde 40 daha fazla kazanmalarına olanak sağlamakla kalmıyor. vergisiz Alışverişlerden bonus Mil toplayarak seyahatlerinden daha fazla keyif almalarını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Pazarlama Direktörü Arif Ali Gezmişoğlu ise "Türk Hava Yolları olarak yolcularımızın seyahat deneyimini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. utu ile yaptığımız bu ortaklık, Miles&Smiles üyelerimize yolculuklarında daha fazla değer sunmamızı ve vergisiz alışverişlerini dönüştürmemizi sağlıyor. Bu, Türk Hava Yolları ile yaptığımız her yolculuğu gerçekten ödüllendirici bir deneyim haline getirme taahhüdümüzün bir başka adımıdır." dedi.

Bugünden itibaren Miles&Smiles üyeleri utu Tax Free Kartlarını kullanarak yurt dışında alışveriş yaparken talep edilen vergisiz iadelerde her 100 ABD Doları karşılığında 125 ABD Doları değerinde uçuş mili alabillecekler.

Türk Hava Yolları'nın Classic Plus, Elite ve Elite Plus Miles&Smiles üyeleri için bu avantaj daha da büyük. utu, Türk Hava Yolları'nın premium üyelerinin statülerini Miles&Smiles ile eşleştirerek uçuş Millerinde yüzde 40'a varan artış sunan otomatik 'statü eşleştirme' özelliğini Türk Hava Yolları'nın premium üyelerine de sunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Eurovision’a ’Gazze’ damgası! Sahneye kefiyeli bileklikle çıkan Eric Saade hedefte: Avrupa Yayın Birliği ’siyonaziler’den yana saf tuttu
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA