Son dakika: THY’den Singapurlu şirketle iş birliği!

AP'de yer alan habere göre utu Ortaklıklar Ticari Direktörü Sanjay Chinchwade "Hedefimiz, yolculara yurt dışı alışverişlerinde en iyi değeri sunarak vergisiz alışverişi dönüştürmek. Bu ortaklık, Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyelerinin KDV'sinden yüzde 40 daha fazla kazanmalarına olanak sağlamakla kalmıyor. vergisiz Alışverişlerden bonus Mil toplayarak seyahatlerinden daha fazla keyif almalarını sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Pazarlama Direktörü Arif Ali Gezmişoğlu ise "Türk Hava Yolları olarak yolcularımızın seyahat deneyimini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. utu ile yaptığımız bu ortaklık, Miles&Smiles üyelerimize yolculuklarında daha fazla değer sunmamızı ve vergisiz alışverişlerini dönüştürmemizi sağlıyor. Bu, Türk Hava Yolları ile yaptığımız her yolculuğu gerçekten ödüllendirici bir deneyim haline getirme taahhüdümüzün bir başka adımıdır." dedi.