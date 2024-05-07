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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 7 Mayıs 2024

HABERİ
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Hiç şansı kalmadı

HAFTALARDIR aynı şeyi söylüyoruz; Fenerbahçe'nin taktiksel anlamda ne oynadığını dün gece de anlamadık.
Konyaspor, geriye yaslanarak, gelen topları uzaklaştırarak oynamayı tercih etti. Altıpas çizgisine dizilen futbolcular gelen uzun topları savuşturdu. Son yılların tabiriyle 'otobüsü park ederek' oynayan Konyaspor'un 90'da attığı gol ofsayta takılmasaydı maçı alacaktı.
Fenerbahçe, 1 gol atabilse kilidi çok rahat kırabilecek ve galip gelecekti.
Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlayamadım. İki takım da kötü futbol oynadı. Kümede kalmak için Konyaspor'un da puana ihtiyacı vardı ama olmadı.
Edin Dzeko gelen bütün topları dışarı attı. Sonradan giren Batshuayi'ye bu pozisyonlar gelmedi.
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşanılan sakatlıkların hesabını kim verecek bilmiyorum.
Şampiyonluk yolundaki rakibi de sezonu erken açtı ama bu kadar sakatlık yaşanmadı.
Fenerbahçe 2 puan kaybederek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sezona 4 kupa hedefiyle başlayıp sıfır çekmenin hesabını birileri vermeli.

"Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıkların, veda edilen 4 kupanın hesabını birileri vermeli."

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