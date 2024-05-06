Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Katil İsrail’den saldırıya devam kararı

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Hamas tarafından yapılan açıklamada, Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu. Hamas yaptığı açıklamada, İsmail Haniye'nin Katar başbakanına ve Mısır istihbarat şefine teklifin kabul edildiğini bildirdiğini söyledi. Hamas ateşkesi kabul etti! Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas tarafından yapılan açıklamada Mısır ve Katar tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes teklifinin kabul edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi onayladığını bildirdi" denildi. 124 GÜN 3 AŞAMA

Katar ve Mısır tarafından iletilen, Hamas'ın onay verdiği ateşkes teklifinin, toplamda 124 gün süreceği ve 3 aşamadan oluştuğu öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen Filistinli bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın onayladığı ateşkes teklifiyle ilgili bilgi verdi.