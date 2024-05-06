Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara ateşkesi kabul ettiğini bildirdi! Başkan Erdoğan Haniye ile görüştü | Katil İsrail’den saldırıya devam kararı

Bu aşamada ayrıca 50'si yakıt olmak üzere günlük 500 yardım tırı Gazze'ye girecek ve bunlardan 250'si kuzeye gönderilecek, Gazze genelinde hastaneler, sağlık merkezleri ve fırınlar yeniden faaliyete geçirilecek.
Hamas'ın, aralarında hala hayatta olan kadınlar, 19 yaş altı çocuklar ve 50 yaş üstü yaşlıların da bulunduğu 33 İsrailli tutukluyu serbest bırakmasına karşılık İsrail tarafı, Hamas'ın belirleyeceği liste doğrultusunda her bir İsrailli için çocuk, kadın ve yaşlılardan 20 Filistinliyi serbest bırakacak.
İlk aşamada ayrıca, 7 Ekim'de alıkonulduklarında fiili olarak askerlik görevini yürüten ve halen hayatta olan her bir İsrailli kadın askere karşılık 20'si müebbet hapis mahkumu 40 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.
Filistinli tutuklular, Hamas'ın sunacağı listelere göre serbest bırakılırken, İsrail'in 200'den fazla ismi reddetme hakkı olacak.
Önerinin 42 gün sürecek ikinci aşamasında ise sürdürülebilir sükunet için gerekli düzenlemeler üzerinde anlaşılacak ve tüm esirlerin takas edilmesinden önce bunun yürürlüğe gireceği ilan edilecek.
İkinci aşamada ayrıca, üzerinde anlaşmaya varılan sayıda Filistinli mahkuma karşılık hala hayatta olan İsrailli sivil erkekler ile askerler serbest bırakılacak, İsrail askerleri Gazze'den tamamen çekilecek, savaş nedeniyle tahrip edilen evlerin, sivil tesislerin ve altyapının kapsamlı bir şekilde yeniden inşası için gerekli düzenlemeler başlatılacak.
Üçüncü aşamada ise her iki tarafın elinde bulunan hayatını kaybetmiş tüm esirlerin naaşları takas edilecek ve Gazze'nin 5 yıllık imar planı uygulamaya koyulacak.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.
KARADAN SALDIRI BAŞLADI
İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.
KATAR KAHİRE'YE HEYET GÖNDERECEK
Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet göndereceğini duyurdu.
"TOP ARTIK İSRAİL'İN SAHASINDA"
Bir Hamas yetkilisi ise, ateşkes teklifinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" ifadelerini kullandı.
Ateşkes teklifinin detayları henüz bilinmezken, İsrail basını Hamas'ın kabul ettiği şartların İsrail'in kabul ettiği şartlar olmadığını belirtti.
İSRAİLLİ YETKİLİ: "HAMAS'IN AÇIKLAMASININ DETAYLARINI BEKLİYORUZ, İNCELEYECEĞİZ"
İsrailli bir yetkili, Hamas'ın onay verdiği Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine ilişkin detayları beklediklerini belirterek, "Hamas'ın yanıtını inceleyeceklerini" söyledi.
İsrail Devlet Televizyonu KAN'a konuşan İsrailli bir yetkili, Hamas'ın Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasına dair açıklamada bulundu.
Habere göre, İsrailli yetkili, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve "Hamas'ın yanıtını inceleyeceklerini" kaydetti.
İsrailli yetkili ayrıca, "Hamas'ın neyi kabul ettiğini ve neyi kabul etmediğini anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HAMAS KARARI SONRASI AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, Hamas'ın ateşkes kararı ile ilk açıklamayı Kabine Toplantısı sonrası yaptı. "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk" diyen Başkan Erdoğan, "Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum. Biz dostlarımızın sayısını artırmanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN, HANİYE İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü.
Görüşmede Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaların ele alındığı görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylaması değerlendirildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını ifade etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabine toplantısı öncesi Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini kaydetti.
Görüşmede, Hamas'ın, Türkiye'nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğunu dile getiren Erdoğan, "İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
BEYAZ SARAY'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI
ABD'nin, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasını bölgesel ortaklarıyla gözden geçirdiğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "İsrail'le ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasıyla ilgili olarak Miller, "Hamas'ın bir yanıt verdiğini doğrulayabilirim. Bu yanıtı şu anda gözden geçiriyoruz ve bölgedeki ortaklarımızla tartışıyoruz." dedi.
Miller, "Rehine anlaşmasının İsrail ve Filistin halklarının çıkarına olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bu, acil bir ateşkes getirecek, insani yardımın daha fazla ulaştırılmasına olanak tanıyacak ve bu nedenle bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sözcü Miller, "Ateşkes kesinlikle başarılabilir. Masanın üzerinde bir anlaşma var." dedi.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Heniyye'nin, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketinin onayladığını duyurmuştu.