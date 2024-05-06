Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Arka Sokaklar’ın yıldızı çıktı! Meğer aylarca evli kalmışlar! Demet Evgar’ın partneri...

Demet Evgar, Ecem Özkaya, Mehmet Ak Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde Evren karakterini canlandıran Buğra Gülsoy'un hayatı merak edildi. Nilüfer Gürbüz'den Cem adında bir oğlu olan oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu. Gülsoy'un ilk eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun yıllar önce Arka Sokaklar dizisinin yıldızıyla aylarca evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Buğra Gülsoy'un ilk eşi kim...