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Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e 'Refah' çağrısı: Artık yeter!

BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısında bulundu. "Artık yetmedi mi? Yeterince sivil, ölüm ve yıkımdan acı çekmedi mi?" sorularını yönelten Guterres, Refah'a yönelik kapsamlı saldırının insani faciaya yol açacağını, Gazze'de gidecek güvenli hiçbir yerin olmadığını vurguladı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 17:10 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 17:45
Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail’e ’Refah’ çağrısı: Artık yeter!

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İsrail'in artan askeri faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyorum" diyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının, insani durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

BM binasında basına açıklamalarda bulunan Guterres, İsrail, Filistin ve tüm bölge halkının kaderini belirleyecek bir noktada olunduğuna dikkati çekti. Guterres, İsrail ve Hamas arasında bir anlaşma sağlanmasının, Gazze'deki Filistin halkının ve esirlerin yakınlarının acısını dindirmek için şart olduğunu dile getirdi.

Antonio Guterres, Gazze'de barış için haftalardır sürdürülen diplomatik faaliyetlerin sonuç vermemesinin trajik olacağını belirterek, iki tarafa da anlaşma sağlanması için çabalarını artırma çağrısında bulundu.

"ANLAŞMA, KAÇIRILMAMASI GEREKEN BİR FIRSAT"
Anlaşmanın ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve patlamanın eşiğinde olan bir bölgede istikrar sağlanması için gerekli olduğunun altını çizen Guterres, "Bu bölge ve tüm dünya için kaçırılmaması gereken bir fırsat." dedi.

Guterres, buna rağmen gelişmelerin "ters yönde" ilerlediğini vurgulayarak, "İsrail'in Refah'a yönelik artan askeri faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyorum." diye konuştu.

Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının, insani durumu daha da kötüleştireceğine dikkati çeken Guterres, sınır kapılarının acilen açılmasını talep etti.

"REFAH'A KARA SALDIRISI SİYASİ FELAKET VE İNSANİ KABUS OLUR"
Guterres, Refah'a yönelik kara saldırısının stratejik bir hata olacağını belirterek, İsrail hükümetine gerginliği durdurma ve diplomatik müzakerelere dahil olma çağrısı yaptı.

"Artık yetmedi mi? Yeterince sivil, ölüm ve yıkımdan acı çekmedi mi?" sorularını yönelten Guterres, Refah'a yönelik kapsamlı saldırının insani faciaya yol açacağını, Gazze'de gidecek güvenli hiçbir yerin olmadığını vurguladı.

Antonio Guterres, Refah'ın aynı zamanda insani yardım operasyonlarının merkezi de olduğunu anımsatarak, buraya saldırının kıtlık artarken yardım operasyonlarını engelleyeceğini dile getirdi.

İsrail'in "dostlarının" bile açık bir şekilde Refah'a kara saldırısına karşı uyardığının altını çizen Guterres, bunun "siyasi bir felaket ve insani kabus" olacağını kaydetti.

Guterres, İsrail üzerinde etkisi olan tüm ülkelere nüfuzlarını kullanma çağrısında bulunarak, uluslararası toplumun, ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması bağlamında sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Tarafların fırsatı yakalama ve anlaşma sağlama zamanı geldi." diyerek sözlerine son verdi.

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