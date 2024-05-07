Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres’ten İsrail’e ’Refah’ çağrısı: Artık yeter!

"ANLAŞMA, KAÇIRILMAMASI GEREKEN BİR FIRSAT"

Anlaşmanın ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve patlamanın eşiğinde olan bir bölgede istikrar sağlanması için gerekli olduğunun altını çizen Guterres, "Bu bölge ve tüm dünya için kaçırılmaması gereken bir fırsat." dedi.

Guterres, buna rağmen gelişmelerin "ters yönde" ilerlediğini vurgulayarak, "İsrail'in Refah'a yönelik artan askeri faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyorum." diye konuştu.