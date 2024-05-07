Bağcılar’da ses yalıtımlı odada 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık sucu hakkında flaş gelişme! Metin Şenay hakim karşısında

Bakırköy 24. Ağır Ceza mahkemesinde ilk duruşması görülmeye başlandı. Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.

AVUKATLAR DURUŞMA SALONUNA ALINMAYINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Yetki belgesi bulunan avukatlar ile izleyiciler ise salona alınmadı. Avukatlar, salona alınmadıkları için tutanak tutarken, duruşmayı takip etmek için gelen izleyiciler "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık", "Çocuklar susmaz, sen de susma" sloganları atarak karara tepki gösterdi.

Duruşma kapalı şekilde görülmeye başlandı.

"SANIĞIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI VE KAMU VİCDANININ RAHATLATILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Duruşma öncesi adliye önünde Kadın ve Demokrasi Derneği basın açıklaması yaptı. Dernek adına açıklama yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, "Bugün 4 küçük çocuğun dünyasını karartan ve hepimizi derinden yaralayan bir suçlunun 'Bağcılar sapığı' olarak bilinen sanığın adalet önünde hesap vermesi talebiyle buradayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği gibi İstanbul Bağcılar'da okuldan çıkan 11 yaşındaki kız çocuğu mahallelerinde su bayisi işleten sanığın cinsel istismarına uğramış ailesinin başvurduğu güvenlik güçleri pedofil sapığı suçüstü yakalamıştı.