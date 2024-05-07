Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/240 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/240 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, SEYHAN İlçesi KANALÜSTÜ M. 2721 Ada 1 Parsel No. B Blok/1.Kat/-/1 B.B.No.lu Mesken Niteliğinde tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 129/9081 -Ana Taş.Yüzölçüm: 9.081,00

Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü Mahallesi 2721 ada 1 nolu parselde kayıtlı olup, 1 nolu parselin alanı 9O81 m'dir. Söz konusu taşınmaz Gürselpaşa Mahallesi 75490 Sokak, Açelya Apt. B. Blok 1. Kat, D: 1 nolu Doğu-Güney-Batı cepheli Seyhan-Adana adresinde bulunmaktadır. Taşınmaz Aliye İzzet Begoviç Bulvarının 150 m güneyinde, Gürselpaşa Mahallesi TOKİ'nin 350 m batısında, Öğretmenler Bulvarının 600 m doğusunda bulunmaktadır.

Taşınmazın çevresinin tamamen yüksek katlı binalar ile yapılaşmış olması, taşınmazın çevresinde okulların, parkların olması, havuzun olması, peyzajın yapılmış olması, basketbol ve voleybol sahasının olması, taşınmazın şehir merkezine yakın olması, ekonomik durumunun yüksek seviyede olan kişilerin kaldığı bölge olması, sosyal donatılarının olması, belediyenin ve diğer kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanıyor. olması gibi özellikleri taşınmazın değerine etki eden vasıf ve unsurlardır.

Dava konusu taşınmaz betonarme karkas şeklinde 4/C sınıfında bodrum kat + zemin kat +11 normal katlı olarak yapılmış olup, taşınmaz daire kat irtifakı projesine 1.katta bulunmakta ve her kat 2 daire olup, taşınmaz daire 3 cepheli, 4 oda, salon, mutfak(Mutfak ile oturma odası arasındaki duvar iptal edilerek birlikte kullanılmaktadır.), antre, hol, banyo (çift banyo), wc ve 3 adet balkondan oluşmaktadır.

Söz konusu daire mahallinde yapılan ölçümde 193 m2 brüt, 149 m2 net oturum alanlı olup, 4 oda, salon, yerleri parke, antre ve hol yerler seramiktir. Dairenin duvarları kağıt kaplıdır. Dairenin kapıları mobilya kopı olup, balkon kapıları ve pencereleri pvcdir. Mutfak yer parke, duvar kağıt kaplıdır. Mutfak dolabi. hazır mutfak olup, tezgah üstü granit mermerdir. Banyo yerleri mermer, duvarları seramik kaplamadır. Banyoda hilton lavabo, asma klozet, duşakabin ve jakuzi küvet bulunmaktadır. Yatak odası banyo yer seramik duvar fayans kaplıdır. Yatak odası banyoda asma klozet, hilton Javabo , duşakabin bulunmaktadır. We yer seramik duvar fayanstır. We de asma klozet ve yarım ayaklı lavabo mevcuttur. Dairede kartonpiyer, spot lamba, asma tavan, kat kaloriferi, doğal gaz ve vestiyer bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. Dairenin elektrik ve su tesisatı faaliyettedir. Taşınmaz asansörlüdür.

İmar Durumu:Seyhan Belediye Başkanlığı 201296 sayılı yazıları ile " 2721 ada 1 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "E:1.20 Yoğunluklu konut alanı" olarak planlıdır. Ruhsat tarihi 05/01/2010, 1/2 sayılıdır" bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki gibidir. Hisse Üzerinde; "Diğer İrtifak Hakkı: Beyannamesinde gösterildiği şekilde parsel içerisine tesis edilen 169,03 m2.lik trafo binası ve emniyet sahasının irtifak hakkı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne aittir. " "Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 13/10/2011- 27201" İRTİFAK şerhi mevcuttur.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. 5053 sayılı yazı ile "TEDAŞ'a ait haklarımızın korunması kaydı ile satışa muvafakat etmeteyiz." bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 14:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02027299

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