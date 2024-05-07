ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...

Rusça – 16
Sağlık / Sağlık Hizmetleri – 85
Sağlık / Sağlık Hizmetleri – 17
Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar – 1
Sınıf Öğretmenliği – 3263
Sosyal Bilgiler – 754
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj – 9
Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri – 58
Tarih – 619
Teknoloji ve Tasarım – 17
Tekstil Teknolojisi / Tekstil – 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme – 38
Türk Dili ve Edebiyat – 796
Türkçe – 804
Uçak Bakım / Uçak Elektroniği – 4
Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor – 4
Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik – 46
Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık – 3
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) – 6
Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) – 4
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri – 16
Yiyecek İçecek Hizmetleri - 214
BAŞKAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından öğretmen atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımı,z yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır." demişti.