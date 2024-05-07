SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Tekin, 20 bin öğretmenin atanacağı müjdesini verirken branşlara dağılımı da açıkladı. Söz konusu atamalarda Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitime ayrılan kontenjan en yüksek oldu. Peki başvuru ne zaman? Süreç nasıl işleyecek? İşte 2024 öğretmen ataması ve branş dağılımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 17:24 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 17:25
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, öğretmen atamalarına ve yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamada bulundu.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi kurmaylarıyla öğretmen atamalarına ilişkin son bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tekin, elde edilen rakama göre MEB Personel Genel Müdürlüğünce branş dağılımına ilişkin simülasyon yapıldığını belirtti.

Mümkün olan en fazla sayıda öğretmeni aralarına dahil etmek için ciddi çabalar sarf ettiklerini aktaran Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki talimatları doğrultusunda ki, o da aynı şekilde mümkün olduğunca fazla genç arkadaşımızı sürecin içerisine dahil etmemiz konusunda hem bizi hem de Hazine ve Maliye Bakanımızı talimatlandırmıştı zaten. Biz de bu çerçevede çalıştık." ifadesini kullandı.

Tekin, son 4 yılda hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomik ve sosyal hayatı alt üst eden, arzu edilmeyen gelişmeler yaşandığını, bunun sonucunda da ekonomik anlamda ülkeye ciddi şekilde mali boyutları olan bir süreç gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla içinde bulunduğumuz konjonktürde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Eğitim camiamıza hayırlı olsun. Dediğim gibi değerlendirdiğimiz bütün bu parametreler neticesinde elde ettiğimiz rakam bu. Bu rakam üzerine Personel Genel Müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili olarak çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim. Milli Eğitim Bakanı olarak benim 'Şu branş önemlidir' ya da 'Şu branş önemsizdir' gibi bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemlidir. Dolayısıyla bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı, bu çerçevede bir simülasyon oluşturduk ve branş isimlerini kapatarak ihtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik."

EN ÇOK 3 BİN 263 İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE ATAMA YAPILACAK
Bakan Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik için 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi için 1594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.

ATAMALARDA YENİ DÖNEM
Bu atamaların tamamen Bakanlığın tespit ettiği il, ilçe ve Türkiye bazlı ihtiyaç oranlarıyla, tahsis edilen kadronun arasında kurulan bir orantı neticesinde elde edilen rakam olduğunu anlatan Tekin, bundan sonra işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi.

Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Personel Genel Müdürlüğümüz takvimi ilan edecek ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu daha önce dile getirmiştim. Bunu yaparken de süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. Bu anlamda daha önce de söylemiştim, halihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız."

YENİ MÜFREDAT TASLAĞININ ASKI SÜRESİ UZATILDI
Bakan Tekin, yeni müfredat taslağını 26 Nisan'da askıya çıkardıklarını belirterek, taslağa yoğun bir görüş geldiğini söyledi.

Tekin, "Cuma günü akşam mesai saati bitimine kadar da bu konudaki ekranımızı açık tutacağız. Programlarla ilgili olarak görüşü, önerisi olacak arkadaşlarımıza sistem açık olacak." dedi.

Tekin, 26 Nisan'dan bu yana yeni müfredat taslağıyla ilgili verileri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Biraz önce aldığımız rakamlara göre, programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş. Bu bir rekor. Ayrıca 63 bin 108 görüş bize ulaştırılmış. Ben bu kadar yoğun bir katılım, ilginin olduğu başka bir örneğini bilmiyorum. Sadece müfredat değişiklikleriyle ilgili söylemiyorum, genel anlamda da çok ciddi bir katılımın olduğunu söylemek lazım. Bu süreçten çok mutluyum. Mümkün olduğunca katılımın arttığı, mümkün olduğunca farklı fikirlerin değerlendirildiği bir süreç. Ülkemiz içinde, eğitim camiamız için de çok daha hayırlı olacaktır. Bu vesileyle iyi niyetli bir biçimde görüşlerini, önerilerini, tekliflerini bize ileten gerçek kişilere, tüzel kişilere samimiyetle teşekkür ediyorum. Her bir öneri, her bir görüş ilgili arkadaşlar yani Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız ve eğitim öğretim daireleri dediğimiz, ilgili genel müdürlüklerdeki program komisyonları tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Bu gelen 63 bin 108 görüşün önemli bir kısmı zaten gelir gelmez değerlendirme sürecine tabi tutuluyor."

İŞTE TÜM ATAMALAR VE BRANŞ DAĞILIMI
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması için branş dağılımı da netleşti.

Söz konusu atamalarda Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitime ayrılan kontenjan en yüksek oldu.

İşte branşların dağılım:

Adalet – 5

Almanca – 288

Arapça – 262

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi – 1

Beden Eğitimi – 320

Bilişim Teknolojileri – 253

Biyoloji – 167

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri – 16

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı – 4

Coğrafya – 285

Çocuk Gelişimi ve Eğitim – 7

Denizcilik / Gemi Yönetimi – 2

Denizcilik/Gemi Elektroniği – 1

Denizcilik/Gemi Makineleri – 1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi – 1594

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları – 23

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik- 325

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik – 60

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri – 24

Farsça – 1

Felsefe – 232

Fen Bilimleri – 305

Fizik – 283

Geleneksel Türk Sanatları – 1

Gemi Yapımı / Gemi Donatım – 3

Gemi Yapımı / Gemi İnşa – 1

Gemi Yapımı / Yat İnşa – 2

Gıda Teknolojisi – 15

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri – 38

Görsel Sanatlar – 249

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf – 6

Grafik ve Fotoğraf / Grafik – 22

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler – 1

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro – 2

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri – 12

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı – 6

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği – 10

İlköğretim Matematik – 174

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri – 217

İngilizce – 968

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon – 5

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım – 2

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği – 7

Kimya / Kimya Teknolojisi – 468

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat – 14

Kuyumculuk Teknolojisi – 4

Laboratuvar Hizmetleri – 11

Maden Teknolojisi – 6

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı – 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp – 122

Matematik – 317

Metal Teknolojisi – 83

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı – 107

Motorlu Araçlar Teknolojisi – 215

Muhasebe ve Finansman – 1

Müzik – 634

Okul Öncesi – 903

Özel Eğitim – 2499

Plastik Teknolojisi – 32

Psikoloji – 2

Radyo-Televizyon – 2

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik – 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine – 7

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik – 1

Rehberlik – 1597

Rusça – 16

Sağlık / Sağlık Hizmetleri – 85

Sağlık / Sağlık Hizmetleri – 17

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar – 1

Sınıf Öğretmenliği – 3263

Sosyal Bilgiler – 754

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj – 9

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri – 58

Tarih – 619

Teknoloji ve Tasarım – 17

Tekstil Teknolojisi / Tekstil – 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme – 38

Türk Dili ve Edebiyat – 796

Türkçe – 804

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği – 4

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor – 4

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik – 46

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık – 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) – 6

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) – 4

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri – 16

Yiyecek İçecek Hizmetleri - 214

BAŞKAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından öğretmen atamaları ile ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımı,z yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır." demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA