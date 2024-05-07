T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İ L A N DOSYA NO : 2023/804 Esas

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasından sanık ZEINAB RACHID AHMED hakkında Basit Yaralama suçundan basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilmiş olup, dosyanın müştekisiChakıb kızı 25/09/2002 d.lu HALA FAKHRANE'nin adresine tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, tensip zaptı, Hedef süre formu, iddianame ve ihtar yazıları kendisine tebliğ edilememiştir.

CMK'nın 251.maddesi gereği basit yargılama usulünün uygulanmasına, müştekinin delil ve beyanlarınızı 15 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve yokluğunda duruşma yapılmaksızınkarar verildiğinin ilanen tebliğine dair İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02027310

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