Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.

İsrail ordusunun, kendilerine, dün Refah'a düzenledikleri saldırının "sınırlı bir operasyon" olduğunu ilettiğini söyleyen Kirby, İsrail'in bu adımı "Hamas'ın Gazze'ye silah aktarmasını engellemek amacıyla" attığını savundu. "Refah konusundaki görüşlerimiz aynı, defalarca ve istikrarlı bir şekilde bu kadar yoğun nüfusu barındıran Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonunu desteklemediğimizi söyledik" diyen Kirby, bu tür bir kara saldırısının bölgedeki 1,5 milyon Filistinli sivilin hayatını ciddi şekilde riske atacağını vurguladı.

ABD Başkanı Biden'ın, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Refah'a yönelik bir saldırının yaratacağı insani krizle ilgili endişelerini "açık bir şekilde" dile getirdiğini kaydeden Kirby, İsrail'in buna rağmen Refah'a kara saldırısına hazırlanmaya devam ettiğine yönelik soruları yanıtsız bıraktı.