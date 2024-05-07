Selda Uskan

SELDA hanım, 20 yaşında nişanlı bir bayanım. Beni aldattığına inanıyorum. Gizlice cep mesajlarına baktım, benim de tanıdığım kuzeni olan kızla sık sık konuşuyorlar. Kız bunun bir arkadaşı ile evliymiş, sözüm ona hala oğlanı seviyormuş, benimkiyle onu konuşuyorlarmış. Aslında bu hatun bizim nişanımızda çok ağlamış baygınlıklar geçirmişti. "Eşinden yeni ayrıldı o yüzden" demişlerdi ben de inanmıştım. Ama şimdi kafama çok şeyler takılıyor Selda hanım. Acaba büyük bir yalanın ortasında mıyım? Rumuz; İlkyaz

HEP SÖYLERİM

S.U. CEVAP: Bunu bu mesafeden anlayacak olsam, şu an NASA üzerimde deneyler yapıyor olurdu. Ama ''Hangi erkek sadakatli olur" diye sorarsan;

'parasız, sümsük, üşengeç ve kimsenin bakmayacağı kadar silik şahsiyetli adamların' en garantili ürün olduklarını iyi bilirim.

Karar senin ama kalkıp 'Öylesini ben ne yapayım' deme, çünkü hepsi bir arada olmuyor. Şahsen ben, ülkenin en çapkın 4 erkeğinden birine vardıydım. Ne mi oldu? Aldım boyumun ölçüsünü şekerim.