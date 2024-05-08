MEB’den mini bayram arası; 3 gün birleştirilecek mi? ’20 Mayıs okullar tatil mi’ sorusu netleşti! 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf ve öğretmenler...

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Ülkemizde milli bayramlar, öğrenciler ve çalışanlar için önemli birer dönemeçtir. Bu özel günlerde tatil durumu, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılır. Özellikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlanırken, tatilin ne şekilde uygulanacağı önemli bir konu haline geldi. Peki, 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

19 Mayıs'ın Önemi ve Tarihi



19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu tarihte, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarını atmışlardır. Bu olay, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolik bir başlangıcı olarak kabul edilir ve bu nedenle her yıl 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır.