Rakibini Muçi'nin golüyle geçen Kartal, final biletini aldı. Siyah beyazlılar böylelikle Avrupa kupalarına katılmayı garantilemeye de çok yaklaştı.

Ligde şampiyonluk mücadelesinden çok uzun süre uzaklaşan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.Başkentte Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Kartal evinde hata yapmadı.

Rakiplerinin çok gerisinde kalarak adeta havlu attığı sezonda kupa zaferi yaşamayı hedefleyen Beşiktaş'ta taraftarlar takımlarına destek vermek için tribünleri doldurdu. Müsabakayı 38 bin civarında siyah beyazlı seyretti.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE POZİSYONLARDAN YARARLANAMADI

Kritik randevuda Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Serdar Topraktepe'nin öğrencileri özellikle 28 ve 30'uncu dakikalarda rakip kalede gol aradı ancak başarılı olamadı. Önce Muçi ardından da Rashica pozisyonları değerlendiremedi. Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta ise kaleci Ertaç topu çeldi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

SEMİH 45 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Beşiktaş adına en önemli gol kozlarından biri olan Semih Kılıçsoy ilk yarı bitiminde kenara alındı. Genç futbolcu rakip defansa karşı etkisiz kalırken yaşadığı sakatlık sonrası yerini Muleka'ya bıraktı.