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Kupa 'Muci'zesi! Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş ZTK'da ilk finalist oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile 0-0'ın rövanşında karşılaşan Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Siyah beyazlıların rakibi yarın Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 19:23 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 23:52
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu

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Ligde şampiyonluk mücadelesinden çok uzun süre uzaklaşan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.Başkentte Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Kartal evinde hata yapmadı.

Beşiktaş taraftarları tribünleri doldurduBeşiktaş taraftarları tribünleri doldurdu

Rakibini Muçi'nin golüyle geçen Kartal, final biletini aldı. Siyah beyazlılar böylelikle Avrupa kupalarına katılmayı garantilemeye de çok yaklaştı.

GOL | Beşiktaş 1-0 MKE Ankaragücü

TRİBÜNLER DOLDU

Rakiplerinin çok gerisinde kalarak adeta havlu attığı sezonda kupa zaferi yaşamayı hedefleyen Beşiktaş'ta taraftarlar takımlarına destek vermek için tribünleri doldurdu. Müsabakayı 38 bin civarında siyah beyazlı seyretti.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE POZİSYONLARDAN YARARLANAMADI

Kritik randevuda Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Serdar Topraktepe'nin öğrencileri özellikle 28 ve 30'uncu dakikalarda rakip kalede gol aradı ancak başarılı olamadı. Önce Muçi ardından da Rashica pozisyonları değerlendiremedi. Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta ise kaleci Ertaç topu çeldi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

BEŞİKTAŞ 1-0 MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI GENİŞ ÖZET İZLE

SEMİH 45 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Beşiktaş adına en önemli gol kozlarından biri olan Semih Kılıçsoy ilk yarı bitiminde kenara alındı. Genç futbolcu rakip defansa karşı etkisiz kalırken yaşadığı sakatlık sonrası yerini Muleka'ya bıraktı.

RAKİP TRABZONSPOR VEYA KARAGÜMRÜK

Beşiktaş finale yükselmesinin ardından Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle 23 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer ilk mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

QUARESMA TRİBÜNDE

Karşılaşmayı takip edenler arasında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma da vardı. Siyah beyazlı taraftarlar Portekizll yıldıza büyük ilgi gösterdi.

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