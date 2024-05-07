ZAMAN veya çaba harcamanıza gerek kalmadan evliliğinizin harika olacağına inanın.

ASLA eşinize iltifat etmeyin.

EVLENMEDEN önce yaptığınız gibi eşinizin peşinde koşmayı bırakın.

HER zaman eleştirel olun.

EŞİNİZİN ihtiyaçlarınızı karşılamasını talep edin.

İSTEDİĞİNİZİ bulamadığınızda surat asın.

SİNİRLENDİĞİNİZDE sessiz muameleyi kullanın.

SIK sık sinirlenin.

EŞİNİZİN dışındaki kişilerle flört edin.

EŞİNİZE değişiklik yapması gerektiğini söyleyin ama siz değişmek için çaba göstermiyorsunuz.

EŞİNİZİN ihtiyaçlarını karşılamaya asla istekli olmayın.

KENDİNİZİ ve evliliğinizi geliştirmek için çabalamayın.

BAŞKALARININ yanında eşiniz hakkında olumsuz konuşun.

KENDİNİZİ eşinize "iyi görünmek" için çabalamayın.

APTAL, ahmak, cahil, ahmak gibi aşağılayıcı sözcükler kullanın.

SORUNLARDAN dolayı daima eşinizi suçlayın.

Bu asla senin hatan değil.

EŞİNİZİ etkilemeye çalışmaktan vazgeçin.

(Evlisiniz, artık buna ihtiyacınız yok).

ASLA çocuklar olmadan kaçmaya vakit ayırmayın.

EŞİNİZE onu ne kadar sevdiğinizi ve takdir ettiğinizi söylemeyin. Sadece bunu bilmelerini bekle.

SAHTEKÂR olun.

TARTIŞIRKEN… geçmişteki eski şeyleri gündeme getirin.

ÖFKELENDİĞİNDE sözlü tacizde bulunun.

SORUNLARINIZ olduğunda asla dışarıdan yardım aramayın.

"YA benim yolum ya da otoyol" tavrını benimseyin.

ARKADAŞLARINIZLA eşinizden daha fazla zaman geçirin.

ASLA "Seni seviyorum" deme.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Samuraylar genellikle kılıçları tören gösterileri için veya yakın dövüşe zorlandıklarında son çare olarak kullanırlardı.

Ancak seçme şansı verilse ok ve yayı tercih ederlerdi.

Batılılar - ve hatta çağdaş Japonlar - o zamandan beri Katana kılıcını ve onu kullanan bir samurayı görünce büyülendiler.

Bu da silahın eski Japon tarihinde gerçekte olduğundan daha önemli görünmesine neden oldu.

Serçe parmağınız olmadan elinizin gücünün yüzde 50'sini kaybedersiniz.



TESPİTLİ YORUM

@ananim_kezy BUGÜN dilencinin çocuğuna yemek aldım, akşam otobüs durağının önünden taksiye binip gittiler. Ben de otobüs bekledim...



GÜLÜ YORUM

@neguzelsovdun DİZİLERDE doktorlar kalbi duran hastaya elektroşok verirken hemşire niye "Hocam yeter" diye tribe giriyor!

Adam zaten ölmüş, bas bin voltu şenlensin ortalık...