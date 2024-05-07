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Yer: Şişli! Polislerin tahliye etmek istediği 3 kişi binayı yakmaya çalıştı!

Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de bir dairede izinsiz oturduğu ortaya çıkan 3 kişi, tahliye kararına tepki gösterip binayı kundakladı. Ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 13:13 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 17:14
Yer: Şişli! Polislerin tahliye etmek istediği 3 kişi binayı yakmaya çalıştı!

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Halide Edip Adıvar Mahallesi Kutlubey Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda izinsiz oturduğu iddia edilen kişi, binayı tahliye için gelen polis, belediye ve itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Ekiplere kapıyı açmayan bu kişi binanın çatı katına çıkarak dış cephe kısmını ateşe verdi.

Binanı çatısından düşen alevlerin dış cephenin bazı kısımlarıyla binanın önünde park halindeki bir motosiklet ve araçlarda hasara yol açtı.

Ekipler, binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapatırken, oluşan küçük çalı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkna çabalarının sonuç vermemesi üzerine çilingir yardımıyla binaya giren ekipler, ateş yakan şüphelinin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 kişi gözaltına aldı.

Bu sırada fenalaşan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın yerinde daha önce gecekondu bulunduğu, mülk sahibi kurum tarafından yaptırılan apartmandaki resmi işlemler tamamlanmadan söz konusu kişinin izinsiz oturduğu belirtildi.

SANA DAİRE VERECEĞİZ DEDİLER AMA VERMEDİLER
Gecekondu sahibi Erol Şengöz "Burası 1963 yılından beri babadan kalma toprağımız. Bir firma geldi benim iki katlı gecekondumu yıktı. Sana daire vereceğiz dediler ama vermediler. Bizi 2014'te kışın ortasında sokağa attılar. 9 sene kirada kaldım. Bina halen bitmedi. Bu bina kaçak. İmarı, iskanı yok. Kolonları kesik. Bana 3 daire söz verdiler. Ama vermediler ben de gelip buraya oturdum. 11 ay oldu. Şimdi kaymakamlık kararıyla bir imzayla beni buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Benim okumam yazmam yok. Benden imza aldınız" dedi.

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