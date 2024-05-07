Ömer’in Çiçek’i Melike Güner’in eşi de tanıdık çıktı! 11 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Barış Falay'ın partneri meğer...

Doktorlar dizisindeki Zenan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Melike Güner, son olarak Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Çiçek karakteriyle yer aldı. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Melike Güner hakkında en çok "Melike Güner'in eşi kim?" sorusunun yanıtını aratıldı. İşte Melike Güner'in iki çocuğunun babası...
Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer'de Çiçek karakterini canlandıran Melike Güner'in hayatı merak edildi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Güner'in özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Melike Güner'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
İşte Melike Güner başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...