Türkiye’den soykırımcı İsrail’e sert uyarı: İşgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında, "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır." dedi.
Gazze'deki son gelişmeler hakkında:— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) May 7, 2024
Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık.
Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde…
Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık." ifadesini kullandı.
Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırmasının "Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha gösterdiğini" belirten Keçeli, "Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir." ifadesine yer verdi.
HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.