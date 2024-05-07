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Aksaray'da feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı

Son dakika haberleri... Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 13:32 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 13:33
Aksaray’da feci kaza: Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı

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Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Ankara-Niğde otoyolu Devedamı köyü yakınlarında meydana geldi.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden Mehmet Ferit Kaya (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Ferit Kaya, Diyar Kaya, Zeynep Kumsal, Ayaz Kılınç, Nursin Kılınç ve Veli Örüç yaralandı.

Yaralılar, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra, otomobil alev aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ise ambulanslarla Aksaray ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kırşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Veli Örüç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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