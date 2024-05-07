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CHP, 8. Yargı Paketi'ndeki bazı düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemede yer alan "üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım", "tazminat komisyonu", "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" ve "kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" hususlarının iptali ile yürürlüğünün durdurulması adına Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 14:50
CHP, 8. Yargı Paketi’ndeki bazı düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvurunun ardından Yüksek Mahkeme önünde açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen 7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Günaydın, kanun hakkında TBMM'deki görüşmelerde itirazlarını dile getirdiklerini hatırlattı.

İtirazlarına rağmen söz konusu düzenlemenin yasalaştığını belirten Günaydın, süresi içerisinde kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle hazırlanan dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne teslim ettiklerini söyledi.

İptalini istedikleri düzenlemeleri partinin sosyal medya hesaplarından da paylaşacaklarını dile getiren Günaydın, konu başlıklarının "üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım", "tazminat komisyonu", "hükmün açıklanmasının geri bırakılması", "kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" olduğunu kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, şöyle devam etti:

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım suçu düzenlenmektedir. Örneğin, burada bir anayasal hakkı için protesto gösterisi yapan kişi ve grupların, terör örgütüne üye olmamakla birlikte diye başlayan keyfi söz dizimi üzerinden gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu düzenlenmenin iptalini talep ediyoruz. Daha evvel Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal etmişti ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef Cumhur İttifakı çoğunluğu, Anayasa Mahkemesi kararına uyarlı olmayan bir yeni düzenlemeye imza attı. Dolayısıyla bunun iptalini talep ediyoruz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öncesi kurulan tazminat komisyonu yurttaşın adil başvuru ve etkili başvuru hakkını elinden almaktadır. Biz ihtisas komisyonları, ihtisas mahkemeleri üzerinden sürecin yürütülmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun da iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep ediyoruz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesi son derece keyfidir. Avukat meslektaşlarımızı, müvekkilleri, sanıkları ve hatta hakimleri zor durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla daha doğru bir düzenleme yapılmasına olanak tanıyabilmek açısından bunun da iptalini talep ediyoruz."

"İDARİ PARA CEZALARI CAYDIRICI DEĞİL"
Gökhan Günaydın, 8. Yargı Paketi'yle, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili yapılan düzenlemeleri de "son derece sakıncalı" bulduğunu ifade etti.

Kişilerin rızası ve bir kanuni koruma olmaksızın sağlık verileri, siyasi parti üyelik bilgileri, dernek üyeliklerinin işlenebildiğini, yurt dışına aktarılabilmesinin söz konusu olduğunu anlatan Günaydın, "Makro verileri işleyicilerin, yasada belirtilen idari para cezaları ile bu meseleden caymaları söz konusu dahi değildir. Caydırıcılıktan çok uzak para cezaları vardır. Bunun da iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduk." dedi.

NE OLMUŞTU?
Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü Aralık ayında iptal etmişti. Kararda, birinci cümlenin iptali üzerine uygulanma imkanı kalmayan aynı fıkradaki ikinci ve üçüncü cümlelerin de iptalinin gerektiği belirtildi. Yüksek mahkeme, kararın 4 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun gördü. Konuyla ilgili 8 Aralık 2023'te A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul 2. Nolu Barosu Başkanı Yasim Şamlı, kararın terör örgütüne yardım edenlerin cezasız kalmasına sebep olacağını bu yüzden yasal bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti. Şamlı, "Bu konuda TBMM yeniden adım atmalı. Eski kanundaki gibi bir ibare eklenecek. 4 aylık süre verilmesi bu yasal boşluğun doldurulması için." dedi.

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 2 Mart 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla birlikte örgüte üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME
Yasa ile Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

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