CHP, 8. Yargı Paketi’ndeki bazı düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu

"İDARİ PARA CEZALARI CAYDIRICI DEĞİL"

Gökhan Günaydın, 8. Yargı Paketi'yle, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili yapılan düzenlemeleri de "son derece sakıncalı" bulduğunu ifade etti.

Kişilerin rızası ve bir kanuni koruma olmaksızın sağlık verileri, siyasi parti üyelik bilgileri, dernek üyeliklerinin işlenebildiğini, yurt dışına aktarılabilmesinin söz konusu olduğunu anlatan Günaydın, "Makro verileri işleyicilerin, yasada belirtilen idari para cezaları ile bu meseleden caymaları söz konusu dahi değildir. Caydırıcılıktan çok uzak para cezaları vardır. Bunun da iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduk." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü Aralık ayında iptal etmişti. Kararda, birinci cümlenin iptali üzerine uygulanma imkanı kalmayan aynı fıkradaki ikinci ve üçüncü cümlelerin de iptalinin gerektiği belirtildi. Yüksek mahkeme, kararın 4 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun gördü. Konuyla ilgili 8 Aralık 2023'te A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul 2. Nolu Barosu Başkanı Yasim Şamlı, kararın terör örgütüne yardım edenlerin cezasız kalmasına sebep olacağını bu yüzden yasal bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti. Şamlı, "Bu konuda TBMM yeniden adım atmalı. Eski kanundaki gibi bir ibare eklenecek. 4 aylık süre verilmesi bu yasal boşluğun doldurulması için." dedi.

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 2 Mart 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla birlikte örgüte üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME

Yasa ile Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.



