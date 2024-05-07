T.C.

ANKARA 5. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/75 Esas

Davacı TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI, AYHAN KAHRAMAN aleyhine açılan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali - Markanın Hükümsüzlüğü) istemine ilişkin davada; adresi meçhul davalı AYHAN KAHRAMAN' a tebligat yapılamamış olduğundan tahkikat duruşma davetiyesinin anılan davalıya ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonraya denk gelen gün davalı AYHAN KAHRAMAN' a tahkikat duruşma davetiyesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tahkikat duruşması olarak belirlenen 03/07/2024 günü saat 09:10'da duruşmaya katılması gerektiği, aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edilip, karar verileceği, 7251 sayılı kanunun 20. maddesi ile değişik HMK m.186/1 hükmü uyarınca tahkikat aşaması sona erdikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın iki haftadan az olmamak üzere erteleneceği, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02027308

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