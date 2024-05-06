İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "zmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı skandala imza atan nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

KEŞKE BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİNİ ÖĞRENEREK YOLA ÇIKSAYDINIZ Sosyal medyadan CHP'li belediyedeki skandala tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ""Resmi dairede dua olmaz" diyenler seçim sürecinde "İşimiz gücümüz Türkiye" diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir!" dedi.

"EZANIMIZ DAİM BAYRAĞIMIZ HAKİM DUAMIZ HALİSTİR"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesi nikah dairesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, "Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadesini kullandı.

İnan yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen videoda bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmediğini, dua eden kişinin elinden nikah memurunun mikrofonu aldığını ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığının görüldüğünü belirtti.

İnan, "Bu millete Ezan-ı Muhammediyi çok görenlerin Allah'a dua edenlerle ve edilmesiyle olan sorununun genetik bir mesele olduğunun farkındayız. Kusura bakmayınız millete alerjik beyler ve bayanlar rahatsızlık vermeye devam edeceğiz ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekillerine de seslenen İnan, açıklamasında "Bakalım CHP İzmir milletvekilleri bir rezaletin üstünü daha yine sessiz kalarak mı örtecekler." ifadesine yer verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada, demokrasinin saygı, anlayış ve hoşgörü demek olduğunu belirterek, CHP'li bir belediyenin siyasallaşan kadrolarla demokrasiyi ayaklar altına aldığını ve duadan rahatsız olduğunu ifade etti.