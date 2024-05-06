PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İzmir Karşıyaka'da duaya nikah memuru engeli: "Dua edemezsiniz" | Soruşturma başlatıldı

İzmir Karşıyaka'da kıyılan bir nikah merasimi öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Nikah öncesi dua etmek isteyen ailenin yakını bir hocaya müdahale eden nikah memuru, "Burada resmi nikah kıyılıyor, dua edemezsiniz” diyerek mikrofonu elinden aldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı skandala imza atan nikah memuru hakkında soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 12:28 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 14:27
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'de dua okunmasına izin vermeyen nikah memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yaşandı.

İzmir Karşıyaka'da duaya nikah memuru engeli

BURADA NİKAH KIYILIYOR DUA EDEMEZSİNİZ
Murat Kayacan isimli vatandaş, oğlunun nikah merasiminde dua etmek için bir hocayı sahneye davet etti.



Hocanın duaya başlayacağı sırada arkadan gelen nikah memuru, "Burada resmi nikah kıyılıyor, dua edemezsiniz" diyerek mikrofonu elinden alarak sahnenin arka tarafına geçti.



MİKROFONSUZ DUAYI MÜZİKLE ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR
Davetliler olayın şokunu yaşarken ailenin yakını hoca mikrofonsuz bir şekilde dua etmeye başladı. Bu durumu dahi sabote etmeye çalışan CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin elemanları müziğin sesini açarak duaya da engel olmaya çalıştı.

Duanın ardından nikaha katılan davetliler olayı alkışlarla protesto etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı skandala imza atan nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "zmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

KEŞKE BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİNİ ÖĞRENEREK YOLA ÇIKSAYDINIZ
Sosyal medyadan CHP'li belediyedeki skandala tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ""Resmi dairede dua olmaz" diyenler seçim sürecinde "İşimiz gücümüz Türkiye" diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir!" dedi.

"EZANIMIZ DAİM BAYRAĞIMIZ HAKİM DUAMIZ HALİSTİR"
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesi nikah dairesinde nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, "Ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadesini kullandı.

İnan yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka Belediyesine ait nikah salonunda gerçekleşen ve sosyal medyaya düşen videoda bir aileye kendi nikahlarında dua edilmesine müsaade edilmediğini, dua eden kişinin elinden nikah memurunun mikrofonu aldığını ve mikrofonsuz duaya devam edildiğinde ise müzik açılarak duanın sesinin bastırıldığının görüldüğünü belirtti.

İnan, "Bu millete Ezan-ı Muhammediyi çok görenlerin Allah'a dua edenlerle ve edilmesiyle olan sorununun genetik bir mesele olduğunun farkındayız. Kusura bakmayınız millete alerjik beyler ve bayanlar rahatsızlık vermeye devam edeceğiz ezanımız daim bayrağımız hakim duamız halistir." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir milletvekillerine de seslenen İnan, açıklamasında "Bakalım CHP İzmir milletvekilleri bir rezaletin üstünü daha yine sessiz kalarak mı örtecekler." ifadesine yer verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yaptığı açıklamada, demokrasinin saygı, anlayış ve hoşgörü demek olduğunu belirterek, CHP'li bir belediyenin siyasallaşan kadrolarla demokrasiyi ayaklar altına aldığını ve duadan rahatsız olduğunu ifade etti.



İNANILMAZ
Yaşanan rezalete sosyal medyadan birçok vatandaş tepki gösterdi. Gazeteci Zafer Şahin, "İzmir Karşıyaka'da bir nikah töreni.. Aile nikah kıyılmadan bir Din görevlisine dua okutmak istiyor. Nikah memuru "Burada resmî nikah kıyılıyor, dua edemezsiniz" diyerek mikrofonu Hoca'nın elinden alıyor. Hoca mikrofonsuz duasına devam ederken müziğin sesi açılıyor. İnanılmaz!!" ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.



İşte o tepkilerden bazıları:

Hristiyanlar bile bu zihniyetten daha saygılı Müslümanlara.

Şaka yapmıyorum Avrupa'da müsaade ederler ve daha kibar davranırlar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA