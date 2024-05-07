Son dakika: Korhan Berzeg olayında cinayet izi! Görgü tanığından dikkat çeken "şüpheli araç" sözleri: Jandarmayı görünce tedirgin oldu

312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg 'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

BERZEG'E AİT ÇIKTI Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg 'in öldüğü kesinleşti. Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

ŞÜPHELİ ARAÇ İDDİASI Olay yerindeki bir görgü tanığı bölgede şüpheli bir araç gördüğünü iddia etti. CNN TÜRK ekibi Armutlu Mahallesi'ndeki bu iddiayı araştırdı. Görgü tanığı detayları şu ifadelerle aktardı:

O sabah bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Saat 10.30 gibi Korhan Bey'in kayıp olduğunu söyledi. Biz ziyareti bitirirken kayıp, aramaya dönüştü. Netleştiği saatler 13-14 arasıydı.14-14.30 gibi arkadaşlarımız ile geçmiş olsun için Korhan Bey'in evine gittik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.

"YAĞIŞLI HAVADA ÜSTÜNDE HALI VARDI"

Korhan Bey'in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.