İLKER YAĞCIOĞLU

DÜN akşam bir anlamda şampiyonluk için 'Tamam mı devam mı' maçını oynadı Fenerbahçe... Ama ilk 45 dakikaya baktığımızda şampiyonluğa çoktan havlu atmı bir takım görüntüsü vardı.

Buna rağmen, ilk 45 dakikada Tadic ve Mert Hakan ile iki net pozisyonu da Fenerbahçeli oyuncular harcadı. Maç boyu rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermedi. Konyaspor'un da hücum anlamında çok sıkıntılı bir takım olduğu aşikardı. Bu yüzden savunmayı iyi yapıyorum demek dün gece için hiçbir şey ifade etmez. Böylesine kritik bir maça İsmail hocanın yine aynı diziliş ile başlaması eleştirilecek konulardan bir tanesi. Rakibin zaten üstüne gelecek gücü yok.

Dzeko-Batshuayi ikilisi ile başlayıp rakibi tamamen baskı altına almak daha doğru bir fikirdi.

İkinci yarıda Dzeko- Batshuayi ikilisi ile tamamen Konyaspor'un ceza sahası önünde oynanan bir maç izledik. Dzeko, öyle goller kaçırdı ki sanki kendinden vazgeçmiş gibiydi. Fenerbahçe iyi oynamasa da oyun kimseyi tatmin etmese de en az 6 gol pozisyonu kaçırıp lige havlu attı desek çok da yanlış olmaz.



"F.Bahçe iyi oynamasa da oyun kimseyi tatmin etmese de en az 6 gol pozisyonu kaçırıp lige havlu attı desek çok da yanlış olmaz."