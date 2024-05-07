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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan sokak köpekleri hakkında flaş açıklama: Düzenleme Meclis kapanmadan görüşülür

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları hakkındaki düzenleme için "Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek." dedi. Öte yandan Kurban Bayramı hakkında da konuşan Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki speklükatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:08 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:09
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan sokak köpekleri hakkında flaş açıklama: Düzenleme Meclis kapanmadan görüşülür

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Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları hakkındaki düzenleme için "Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre Şehircilik, İçişleri ve Bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, Belediyeler, kurumlar… Daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek." dedi.

Öte yandan Kurban Bayramı hakkında da konuşan Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki speklükatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı, ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

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