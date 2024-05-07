İLAN
T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/845 Esas
DAVALI/(LAR) :
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
TMK 594 uyarınca İzmir il, Konak ilçesi, Güney Mah., 2247 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın maliki olan Şakiroğlu YAKUP TÜRKOVALI'nın mirasçıları olan kişilerin işbu ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mahkememize mirasçılık sıfatlarının bildirilmesi hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN02027158
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