PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

FORD, LAND ROVER, PEUGEOT, MERCEDES - BENZ, Devlet 319.500 TL'ye, 340.000 TL'ye 2.el araba satışına başladı

Araç satın almak isteyenler için önemli bir fırsat geldi. Devlet kurumları, ellerindeki kullanmadıkları arabaları uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Bu durum, ikinci el otomobil pazarında heyecan yaratırken, araba fiyatları ve arabaların özellikleri de merak konusu oldu. Bu haberimizde, devlet kurumlarının satışa çıkardığı araçların fiyatlarını, özelliklerini ve satış detaylarını ele alacağız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 10:15 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 10:28
FORD, LAND ROVER, PEUGEOT, MERCEDES - BENZ, Devlet 319.500 TL’ye, 340.000 TL’ye 2.el araba satışına başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Devlet kurumları, ellerinde bulunan ve kullanılmayan ikinci el arabaları satışa çıkardı. eihale.gov.tr üzerinden yapılan açıklamada, bu araçların ilanlarının yayınlandığı ve uygun fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi. Satışa çıkarılan araçlar arasında farklı marka ve modellerde arabalar yer alıyor ve 1 milyon liranın altında da birçok araç bulunuyor.

Fiyatlar ve Özellikler

Satışa çıkarılan araçların fiyatları oldukça makul seviyelerde. İkinci el araba pazarında yükselen fiyatlara karşı, devlet kurumlarının bu satış hamlesi, uygun fiyatlı ve özellik bakımından iyi durumda olan araçları satın alma fırsatı sunuyor. Arabaların modelleri, kilometreleri ve genel özellikleri çeşitlilik gösteriyor, bu da alıcılar için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Satıştaki Araçların Modelleri ve Sayıları

Devlet kurumlarının satışa çıkardığı araçlar arasında farklı marka ve modellerde arabalar bulunuyor. Bu araçların modelleri arasında sedan, hatchback, SUV ve ticari araçlar gibi çeşitli tipler mevcut. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere sahip alıcılar için uygun seçenekler sunuyor.

Satışa çıkarılan araçların sayısı da oldukça fazla. Bu, geniş bir ikinci el araç stoğu anlamına geliyor ve alıcıların tercih edebileceği çok sayıda seçenek sunuyor. Farklı kurumlar tarafından sunulan bu araçlar, farklı fiyat aralıklarında ve çeşitli özelliklerde bulunuyor.

Satış Detayları ve Süreç

Satışa katılmak ve bu uygun fiyatlı ikinci el araçları satın almak için belirli şartlar bulunuyor. Genellikle bu tür satışlarda, araçların bulunduğu yerleri ziyaret etmek ve araçları incelemek mümkün oluyor. Ayrıca, satış işlemleri genellikle online platformlar üzerinden yapılıyor, bu da katılımı kolaylaştırıyor.

Bu tür satışların belirli bir süresi ve son başvuru tarihi bulunuyor. İlgilenen alıcıların, bu tarihlere dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor. Bu, araçların hızlı bir şekilde satılabileceği göz önüne alındığında, oldukça önemli bir nokta.

Ford MONDEO

Peugeout 807

LAND ROVER

MERCEDES C 180

İLANLARA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA