PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Teleferik faciasında iddianame hazır! Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı!

Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teleferik faciasının iddianamesinin hazırlandığı öğrenildi. İddianameye göre eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 09:28 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 14:32
Teleferik faciasında iddianame hazır! Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik faciasının iddianamesi hazırlandı.

Antalya'da ölümlü teleferik kazası adım adım böyle gelmiş!

12 ŞÜPHELİ YER ALDI
6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı.

FİRMA SORUMLUSU ALKOLLÜ ÇIKTI
Firma sorumlusu Serkan Yellice'nin olaydan önce alkol aldığı belirlendi.

Teleferik faciasında sır 23 saniye! Her şey o anda olduTeleferik faciasında sır 23 saniye! Her şey o anda oldu

Firma yetkilisinin, eksik yapılan bakımı ANET'e rapor olarak ilettiği tespit edildi.

Teleferikte görev yapanların işe yeni başladığı da iddianamede yer aldı. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre İddianamede devrilen direkte cıvataların paslandığı da yer aldı.

Mesut Kocagöz

MESUT KOCAGÖZ ASLİ KUSURLU
Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi. Dönemin ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı.

KAZA VE ADLİ SÜREÇ
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Antalya teleferik kazasına ilişkin flaş detay! Mahsur kalan teknisyen konuştu: Derhal durdurun dedim, durdurmadılar! Önüne geçilebilirdi
CHPnin ihmal ve sorumsuzluğu felaketle sonuçlandı! Antalyadaki teleferik enkazı havadan görüntülendi: İşte facianın boyutu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA