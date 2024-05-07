Teleferik faciasında iddianame hazır! Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı!

Teleferikte görev yapanların işe yeni başladığı da iddianamede yer aldı. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre İddianamede devrilen direkte cıvataların paslandığı da yer aldı.

MESUT KOCAGÖZ ASLİ KUSURLU

Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi. Dönemin ANET Genel Müdürü Mesut Kocagöz asli kusurlu sayıldı. KAZA VE ADLİ SÜREÇ

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı. Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.