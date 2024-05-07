Bugün Bahar dizisi neden yok? Demet Evgar'dan son dakika açıklaması: Oyuncu arkadaşımızın rahatsızlığı nedeniyle...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya'nın kamera karşısına geçtiği 'Bahar' dizisi Salı günleri izleyiciyle buluşuyor. Ancak her bölümüyle merak uyandıran dizinin 7 Mayıs 2024 tarihli 12.bölümün yayınlanmayacak olması merak konusu oldu. Konu ile ilgili dizinin Bahar Yavuzoğlu karakterine hayat veren Demet Evgar'dan flaş açıklama geldi. İşte Bahar dizisinin yayınlanmamasının sebebi meğer...
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi 'Bahar' Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya gibi başarılı isimleri bir araya getirdi.
KONUSU ÇOK BEĞENİLDİ
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan "kusursuz" görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek.