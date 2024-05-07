Bugün Bahar dizisi neden yok? Demet Evgar'dan son dakika açıklaması: Oyuncu arkadaşımızın rahatsızlığı nedeniyle...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya'nın kamera karşısına geçtiği 'Bahar' dizisi Salı günleri izleyiciyle buluşuyor. Ancak her bölümüyle merak uyandıran dizinin 7 Mayıs 2024 tarihli 12.bölümün yayınlanmayacak olması merak konusu oldu. Konu ile ilgili dizinin Bahar Yavuzoğlu karakterine hayat veren Demet Evgar'dan flaş açıklama geldi. İşte Bahar dizisinin yayınlanmamasının sebebi meğer...