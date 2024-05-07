İkramiyeye tarih ayarı: Emeklilik başvurusu yapacaklar dikkat! Kurban bayramı ödemesi için son tarih ne zaman? Hangi gün yatırılacak?

Yaklaşık 16 milyon kişiye ikramiye hazırlığı başladı. Kurban Bayramı ikramiyesinden yeni aylık bağlanacak emekliler, dul ve yetimler de yararlanacak. Bunun için başvuru süresine dikkat etmek gerekecek. İşte detayları...
Milyonlara bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. Emeklilerin ikramiye tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıp, Ramazan Bayramı ödemesi Nisan ayı başında yatırılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de yaklaşık 1 ay sonra verilecek
Bu ödemelerden aylık başvurusu yapmaya hazırlanan emekliler, dul ve yetimler de yararlanacak. Ancak başvuru süresine dikkat etmek gerekecek. İşte tüm detaylarıyla bayram ikramiyesi...