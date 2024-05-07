İkramiyeye tarih ayarı: Emeklilik başvurusu yapacaklar dikkat! Kurban bayramı ödemesi için son tarih ne zaman? Hangi gün yatırılacak?

Yaklaşık 16 milyon kişiye ikramiye hazırlığı başladı. Kurban Bayramı ikramiyesinden yeni aylık bağlanacak emekliler, dul ve yetimler de yararlanacak. Bunun için başvuru süresine dikkat etmek gerekecek. İşte detayları...