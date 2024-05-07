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Gönül Dağı seyircisi can yakacak ayrılığa hazır olsun! Dilek'ten sonra şimdi de Selma...

Geçen hafta Selma'nın durumunun büyük endişe yarattığı Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 138. bölüm fragmanı nihayet izleyicilerle buluştu. Selma'nın kaza sonrası durumu ise herkesi derin bir merak içinde bıraktı. Bu olay Taner ile olan evliliklerini tehlikeye mi atacak? Selma'nın yeni bölümde alacağı karar herkesi şaşkınlık içinde bırakacak. Yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciler şimdi cumartesi gününü beklemeye başladı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 09:16 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:16
Gönül Dağı seyircisi can yakacak ayrılığa hazır olsun! Dilek’ten sonra şimdi de Selma...

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Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Selma'nın hastanede ameliyata alındığı sahneler dikkat çekmişti. Bu bölümün ardından Taner, kazaya neden olan Ufuk'un peşini bırakmıyor. Ancak Amcaoğulları Taner'in hastanede olmadığını geç fark ediyor. Peki, Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durdurabilecek? Selma'nın aldığı karar ortalığı kasıp kavuracak.

SELMA'NIN DURUMU NASIL?

Yeni bölümde, Selma'nın ameliyata alındığı sahneler izleyicileri heyecanlandıracak. Taner kazaya neden olan Ufuk'un peşine düşüyor.

Ancak Amcaoğulları, Taner'in hastanede olmadığını fark ettiğinde iş işten geçiyor. Ufuk'u yakalayan Taner'i kim durduracak?

MEVSİM'İN VİCDAN AZABI

Selma ve Seyfettin'in başına gelenlerden dolayı büyük bir vicdan azabı çeken Mevsim, Seyfettin'e veda ederek tayin başvurusunda bulunmaya karar verir.

Ancak Mevsim'e kim engel olacak? Kaya Ailesi, Ali'ye Selma'nın kritik durumunu gizler. Peki, Ali gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek?

TANER VE SELMA'NIN EVLİLİĞİNE DİLEK ENGELİ

Selma'nın geçirdiği kaza sonrası yürekler ağza geldi. Başta Taner ve Ali olmak üzere, tüm kasaba Selma için gözyaşlarına boğuldu. Selma iyileşti, ancak hafıza kaybı yaşıyor.

Ailesine alışmaya çalışan Selma, Dilek ve Taner'in evlilik fotoğrafını görerek evi terk etmeye çalışır.

SELMA VE TANER'İN KARARI

Selma ve Taner'in evliliği bitecek mi? Gönül Dağı 138. bölüm fragmanı, bu sorunun cevabını sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerle buluştu. Her şey yeni bölümde belli olacak.

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