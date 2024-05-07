Gönül Dağı seyircisi can yakacak ayrılığa hazır olsun! Dilek’ten sonra şimdi de Selma...

MEVSİM'İN VİCDAN AZABI Selma ve Seyfettin'in başına gelenlerden dolayı büyük bir vicdan azabı çeken Mevsim, Seyfettin'e veda ederek tayin başvurusunda bulunmaya karar verir.

Ancak Mevsim'e kim engel olacak? Kaya Ailesi, Ali'ye Selma'nın kritik durumunu gizler. Peki, Ali gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek?

TANER VE SELMA'NIN EVLİLİĞİNE DİLEK ENGELİ Selma'nın geçirdiği kaza sonrası yürekler ağza geldi. Başta Taner ve Ali olmak üzere, tüm kasaba Selma için gözyaşlarına boğuldu. Selma iyileşti, ancak hafıza kaybı yaşıyor.

Ailesine alışmaya çalışan Selma, Dilek ve Taner'in evlilik fotoğrafını görerek evi terk etmeye çalışır.

SELMA VE TANER'İN KARARI Selma ve Taner'in evliliği bitecek mi? Gönül Dağı 138. bölüm fragmanı, bu sorunun cevabını sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerle buluştu. Her şey yeni bölümde belli olacak.