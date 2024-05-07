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Fatih Terim'den Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan'dan

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a da takılmasının ardından 3 hafta kala puan farkını 6'ya yükseltti. Aslan'a bir müjde de transferde geldi. Yunan basınına yansıyan habere göre Galatasaray'ın yeni yıldızı Panathinaikos'tan gelecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 15:49 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 15:50
Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı. Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı. Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Galatasaray, Sivasspor maçını da kazanmasının ardından Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

YENİ GOLCÜ YUNAN'DAN!

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un forveti Fotis Ioannidis ile ilgilendiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Yunan basınından Sdna'da 'Ioannidis, Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda' başlığıyla yer alan habere göre sarı-kırmızılılar da, bu sezon yıldızı parlayan ismi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

24 yaşındaki futbolcu ile Sporting Lizbon, Lazio, Eintracht Frankfurt ve West Ham United gibi kulüplerin yanına Galatasaray'da eklendi.

Yeni sezonda Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin formasının garanti olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın genç oyuncuyu Icardi'nin partneri yapmak istiyor.

Fotis Ioannidis, bu sezon Panathinaikos formasıyla 23 gol 9 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

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