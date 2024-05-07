Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı. Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı. Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.
Galatasaray'da golleri Hakim Ziyech(2), Dries Mertens(2) ve Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 96'ya yükseltti.
GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı. Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.
Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu.
Galatasaray, Sivasspor maçını da kazanmasının ardından Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.
MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.
Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.
Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.
YENİ GOLCÜ YUNAN'DAN!
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un forveti Fotis Ioannidis ile ilgilendiği iddia edildi.
Yunan basınından Sdna'da 'Ioannidis, Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda' başlığıyla yer alan habere göre sarı-kırmızılılar da, bu sezon yıldızı parlayan ismi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.
24 yaşındaki futbolcu ile Sporting Lizbon, Lazio, Eintracht Frankfurt ve West Ham United gibi kulüplerin yanına Galatasaray'da eklendi.
Yeni sezonda Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin formasının garanti olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın genç oyuncuyu Icardi'nin partneri yapmak istiyor.
Fotis Ioannidis, bu sezon Panathinaikos formasıyla 23 gol 9 asistlik performans sergiledi.