Fatih Terim’den Okan Buruk’a şampiyonluk hediyesi! Yeni yıldız Yunan’dan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligin 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı. Cimbom evinde oynadığı mücadeleyi 6-1 kazandı.

GALATASARAY'DAN BİR REKOR DAHA



Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesiyle birlikte yeni bir rekora daha imza attı. Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etmesiyle birlikte 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu da kırmış oldu.



