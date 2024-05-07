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MHRS'de yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o günü işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni düzenlemeye ilişkin Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Bakan Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:06 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:39
MHRS’de yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o günü işaret etti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin KocaSağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHRS'DE YENİ DÜZENLEME
Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Koca şunları söyledi:

"Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız.

Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz."

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