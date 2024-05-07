MHRS’de yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o günü işaret etti

MHRS'DE YENİ DÜZENLEME

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.