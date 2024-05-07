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"3 harflilerle evlendim!" | Esra Erol'da canlı yayınında tüyler ürperten şok görüntüler ortaya çıktı: Beni sözde hocaya götürdüler...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, geçtiğimiz hafta "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıkladı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Dönü Bulut bugün canlı yayına geldi. İşte Esra Erol'da da bugün yaşananlar...

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 20:17 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 20:28
3 harflilerle evlendim! | Esra Erol’da canlı yayınında tüyler ürperten şok görüntüler ortaya çıktı: Beni sözde hocaya götürdüler... 1

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bugün de izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

3 harflilerle evlendim! | Esra Erol’da canlı yayınında tüyler ürperten şok görüntüler ortaya çıktı: Beni sözde hocaya götürdüler... 2

Hafta içi her gün seyirciyle buluşan programda şok gelişmeler yaşandı.

3 harflilerle evlendim! | Esra Erol’da canlı yayınında tüyler ürperten şok görüntüler ortaya çıktı: Beni sözde hocaya götürdüler... 3

Geçtiğimiz hafta 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıklamıştı.

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