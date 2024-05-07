"3 harflilerle evlendim!" | Esra Erol'da canlı yayınında tüyler ürperten şok görüntüler ortaya çıktı: Beni sözde hocaya götürdüler...

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, geçtiğimiz hafta "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıkladı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Dönü Bulut bugün canlı yayına geldi. İşte Esra Erol'da da bugün yaşananlar...