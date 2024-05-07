Son dakika: Bir Türk daha uzaya çıkıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Tuva Cihangir Atasever’in uzaya çıkış tarihini açıkladı

Gezeravcı, astronot ve bilim misyonu programı kapsamında 2022'den itibaren geçirdikleri süreci anlatarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kaldığı süre boyunca gerçekleştirdiği 13 deneye ilişkin bilgiler verdi.
Bugüne kadar 26 şehirde 34 üniversitede 40'ın üzerinde gençlik buluşması yaptıklarını söyleyen Gezeravcı, "100 binin üzerinde kardeşimizle bir araya geldik. Bu hafta yine 5 şehirde 7 buluşma planlıyoruz. Yarın Malatya ve Adıyaman'a gideceğiz. Sonrasında Şanlıurfa, Elazığ ve Hatay'a giderek faaliyetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.
Vatandaşlarla buluşmalarında yüksek teveccüh olduğunu belirten Gezeravcı, uzayla ilgili gayretlerinin artık anaokulu yaşındaki çocukların dahi hayallerinin ürünü olarak çizdikleri resimlere yansıdığını ifade etti.
Bunun büyük bir devrim olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Bu ülkenin çocuklarının artık hayallerini perdeleyebilecekleri hiçbir engele Türkiye'nin müsaade etmediğinin net bir mesajıdır. İlgiden son derece memnunuz. Bütün eğitim kurumlarından buluşma yönünde talepler geliyor. Bütün kardeşlerimizin ayağına gitme gayretini göstereceğiz." dedi.
TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?
Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu.
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD'de devam ediyor.