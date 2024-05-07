Son dakika: Bir Türk daha uzaya çıkıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Tuva Cihangir Atasever’in uzaya çıkış tarihini açıkladı

7 DENEY YAPILACAK Atasever, bu uçuşun temel sebebinin bilimsel deneyler gerçekleştirmek olduğunun altını çizdi. Üzerindeki astronot tulumunun 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edilmiş halini görev esnasında giyeceğini belirten Atasever, uzayda yapacağı 7 deneyin detaylarını anlattı. Atasever, öncelikle BEACON isimli beyin görüntüleme deneyini yapacaklarını dile getirerek, bu deney kapsamında kafasına takacağı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıyacağını, böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamiklerini inceleyeceklerini söyledi.

Mikro yer çekimi ortamında vücudun aşağı bölgelerinde bulunan sıvıların kafatasına doğru toplandığına dikkati çeken Atasever, "Bu kafatası içindeki basıncı artırıyor. Bu durum, astronotların sağlığıyla ilgili çeşitli problemleri beraberinde getirebiliyor. Mesela görmeleri bozulabiliyor. Bu duruma omurilik sıvısının etkisi ilk defa bir uzay uçuşunda gözlemlenecek. Buna ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın benim üzerimde yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümleri de araştırmacılarımız benden örnekler toplayarak ortaya koyacaklar." ifadesini kullandı. IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık bir radyasyona maruz kaldığı bilgisini elde edeceklerini belirten Atasever, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunabileceklerini dile getirdi.

İNSÜLİN TESTİ YAPILACAK

Atasever, TUA ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel bir kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kaleminin uzaya taşınacağını ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliğinin ilk kez test edileceğini söyledi. Mikro yer çekimi ortamına ulaştığı anda uçuş tulumunda yer alan özel olarak tasarlanmış cep üzerinde bulunacak insülin kalemlerinin dozlarını ayarlayıp mekanizmayı aktifleştirileceğini anlatan Atasever, "Toplama kapları içine aktarılan ilaç dozları, uçuş sonrasında yüksek hassasiyete sahip terazi kullanılarak ölçülecek ve bu insülin kalemlerinin uzay ortamındaki doz aktarım kabiliyeti belirlenecek. Böylece önümüzdeki yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak." dedi.

Atasever, Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında ise uçuş öncesinde ve sonrasında kendisinden toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküllerin, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edileceğini belirtti. Mikro yer çekimi koşulları dolayısıyla veziküllerin içeriğinde meydana gelen değişimlerin inceleneceğini dile getiren Atasever, bu sayede gelecekte, astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyelinin araştırılacağını bildirdi. Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanacak. Veriler, bu görevin sonucu itibarıyla değerlendirilecek.