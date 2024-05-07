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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı! Gemi trafiği normale döndü

Son dakika haberler... İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği çift yönlü askıya alınmıştı. Boğaz'daki gemi trafiği, karaya oturan yük gemisinin kurtarılarak Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından saat 16.00 itibarıyla normale döndü.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 06:41 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 16:10
İstanbul Boğazı’nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı! Gemi trafiği normale döndü

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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi uzun süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Yük gemisi karaya oturdu! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki trafiğin geminin karaya oturması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Römorkörler eşliğinde çekilen yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de saat 16.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldı.

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