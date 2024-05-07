T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/266 Esas KARAR NO : 2022/1350

1-Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2022 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mundher ve Ahlam oğlu, 29/01/1987 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı Katılan sanık AHMED MUNDHER SALMAN BANI EZZ

2- -Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2022 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdullah ve Samiye oğlu 01/01/1993 d.lu mağdur sanık AYMEN ABDULLAH KHALEEL,

3--Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2022 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Sıham oğlu 01/01/1988 d.lu Katılan sanık MUNEER ALI HAMEED,

4--Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/01/2022 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mundher ve Ahlam oğlu 1992 d.lu mağdur sanıkAHMED MUNDHER SALMAN BANI EZZ

Adresleri tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliği kendilerine tebliğ edilememiştir.

1-Yukarıda bildirilen sanıklar hakkında verilen 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. Kararı ile yine sanıklar hakkında toplam 6.667 TLyargılama gideri verildiğinin , yargılama giderinin sanıklardan eşit şekilde tahsili ile hazineye irat kaydına, Adli Emanetin 2016/862 Esas sırasında kayıtlı emanet eşyasının hak sahibine iadesine dair verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Kütahya 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere, itiraz edilmesi halinde hükmü veren mahkemece duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, 5271 sayılı CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca "sanığın basit yargılama usulüne itirazı olması halinde 5271 sayılı CMK'nın 251/3 maddesi uyarınca sanık lehine yapılan 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde 5271 sayılı CMK'nın 251/3 fıkrası uyarınca yapılan indirimin korunacağı" açıklamasıyla karar verildiğinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02027315

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