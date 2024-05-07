Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel açıklaması

Fenerbahçe dün akşam Konyaspor ile oynadığı müsabakada sakatlanan Bright Osayi-Samuel ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İki futbolcunun MR görüntülenmelerinin gerçekleştirildiği ve tetkikler yapıldığı ifade edikdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde;



İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir.



Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır."