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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel açıklaması

Dün akşam Süper Lig'de Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel hakkında açıklama yapıldı.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 19:27 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 19:27
Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel açıklaması

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Fenerbahçe dün akşam Konyaspor ile oynadığı müsabakada sakatlanan Bright Osayi-Samuel ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İki futbolcunun MR görüntülenmelerinin gerçekleştirildiği ve tetkikler yapıldığı ifade edikdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde;

İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır."

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