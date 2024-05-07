Bir aylık vade sonunda 23.453,55 TL faiz kazancı! Elinde parası olan bankaya yatırırsa rekor getiri alacak!

Mevduat faizi, bir banka veya finans kuruluşunda belirli bir süre boyunca para yatıran bir kişinin aldığı faiz oranıdır. Bu, genellikle birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen bireyler için tercih edilen bir yatırım aracıdır. Mevduat faiz oranları, piyasa koşulları, ekonomik durum ve merkez bankasının para politikalarına göre değişiklik gösterebilir.