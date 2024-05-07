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7 Mayıs 2024 Bahar yeni bölüm bu akşam yok mu? Dizi tarihinde bir ilk! Bahar'ın çekimleri yetişmedi! 12. bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz hafta bayram tatili sebebiyle yayınlanmayan Bahar dizisinin takipçileri, 7 Mayıs 2024 Salı günü için TV yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle Bahar'ın 11. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu izleyicilerin dilinde.

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Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 09:03 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 09:04
7 Mayıs 2024 Bahar yeni bölüm bu akşam yok mu? Dizi tarihinde bir ilk! Bahar’ın çekimleri yetişmedi! 12. bölüm ne zaman?

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Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Bahar, izleyicilerini her hafta heyecanlandırmaya devam ediyor. Demet Evgar'ın başarılı performansıyla hayat verdiği Bahar karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Ancak son zamanlarda dizinin yayın akışında bir aksama oldu ve bu durum takipçileri meraklandırdı. Peki, Bahar bu akşam var mı? İşte detaylar...

BAHAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar için hayranlarını üzecek bir haber var. Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Bahar dizisinin yeni bölümü henüz yetişmediği için bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Show TV'nin yayın akışında Bahar dizisinin yeni bölümünün yer alacağı belirtilmiş olsa da kulis bilgileri, bu hafta yeni bir bölümün ekranlara gelmeyeceğini söylüyor. Bu durum, Bahar dizisinin takipçileri arasında hayal kırıklığı yarattı ve merakla beklenen gelişmelerin bir sonraki bölüme erteleneceği düşünülüyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz

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