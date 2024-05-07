7 Mayıs 2024 Bahar yeni bölüm bu akşam yok mu? Dizi tarihinde bir ilk! Bahar’ın çekimleri yetişmedi! 12. bölüm ne zaman?

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Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Bahar, izleyicilerini her hafta heyecanlandırmaya devam ediyor. Demet Evgar'ın başarılı performansıyla hayat verdiği Bahar karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Ancak son zamanlarda dizinin yayın akışında bir aksama oldu ve bu durum takipçileri meraklandırdı. Peki, Bahar bu akşam var mı? İşte detaylar...

BAHAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI? Show TV'nin sevilen dizisi Bahar için hayranlarını üzecek bir haber var. Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Bahar dizisinin yeni bölümü henüz yetişmediği için bu hafta ekranlara gelmeyecek.