Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren veren Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, zorlu deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren veren Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, zorlu deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kanarya, Trendyol Süper Lig'de puanını 90'a yükseltti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ligin bitmesine üç hafta kala şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmaya Edin Dzeko damga vurdu. 4-5 net gol pozisyonundan faydalanamayan tecrübeli santrfor, Fenerbahçe taraftarına adeta saç baş yoldurdu. Boşnak santrfor, sosyal medyada bir hayli eleştirildi.
"MATEMATİKSEL OLARAK..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör şunları söyledi: "Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışın içerisindeyiz. Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık.
'SORUMLULUK BANA AİT'
"Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
BASIN TOPLANTISINA KATILIM YOKTU
Öte yandan İsmail Kartal'ın basın toplantısında, normalden çok daha az sayıda basın mensubu vardı. Fenerbahçe'ye yakın gazetecilerin, Kartal'a tepki olarak basın toplantısına katılmadığı iddia edildi. Tecrübeli teknik adama toplantıda herhangi bir soru da yöneltilmedi.
BOMBA İDDİA!
Sezona mükemmel bir giriş yapan ve uzun süre ligi forse eden sarı-lacivertli takım, son haftalarda futbol olarak geriye giderken, düşüşün arkasındaki nedenlerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Oyuncularla Teknik Direktör İsmail Kartal arasında ciddi problemler yaşandığı bildirildi.
"HOCA İLE BAĞLARINI KOPARDILAR"
Yağız Sabuncuoğlu'nun dile getirdiği iddia şöyle: "İsmail Kartal, belli bir noktaya gelene kadar Tadic, Fred ve Dzeko'ya fikirlerini soruyordu. Daha sonra iş, oyuncularla tersleşmeye döndü. Oyunculara rest çektiği gün, Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Oyuncular, hoca ile bütün bağlarını kopardılar. Bonucci, kadroda olmadığını öğrenince gürültü çıkardı."
'BONUCCI KAPILARI TEKMELEŞMİŞ'
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın ise Leonardo Bonucci'nin kadroda olmadığını öğrenince kapıları tekmelediği ileri sürdü. İtalyan stoper, Beşiktaş derbisi ve Konyaspor maçının kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmamıştı.