SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı lacivertlilerde takımın saha içi lideri olan futbolcuların, teknik direktör İsmail Kartal ile ipleri koparttığı öğrenilirken Samandıra'da kapıların tekmelendiği belirtildi. İşte o isimler ve yaşanan olaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:56 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:56
Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren veren Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, zorlu deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Kanarya, Trendyol Süper Lig'de puanını 90'a yükseltti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ligin bitmesine üç hafta kala şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı karşılaşmaya Edin Dzeko damga vurdu. 4-5 net gol pozisyonundan faydalanamayan tecrübeli santrfor, Fenerbahçe taraftarına adeta saç baş yoldurdu. Boşnak santrfor, sosyal medyada bir hayli eleştirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

"MATEMATİKSEL OLARAK..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör şunları söyledi: "Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışın içerisindeyiz. Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

'SORUMLULUK BANA AİT'

"Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

BASIN TOPLANTISINA KATILIM YOKTU

Öte yandan İsmail Kartal'ın basın toplantısında, normalden çok daha az sayıda basın mensubu vardı. Fenerbahçe'ye yakın gazetecilerin, Kartal'a tepki olarak basın toplantısına katılmadığı iddia edildi. Tecrübeli teknik adama toplantıda herhangi bir soru da yöneltilmedi.


FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

BOMBA İDDİA!

Sezona mükemmel bir giriş yapan ve uzun süre ligi forse eden sarı-lacivertli takım, son haftalarda futbol olarak geriye giderken, düşüşün arkasındaki nedenlerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Oyuncularla Teknik Direktör İsmail Kartal arasında ciddi problemler yaşandığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

"HOCA İLE BAĞLARINI KOPARDILAR"

Yağız Sabuncuoğlu'nun dile getirdiği iddia şöyle: "İsmail Kartal, belli bir noktaya gelene kadar Tadic, Fred ve Dzeko'ya fikirlerini soruyordu. Daha sonra iş, oyuncularla tersleşmeye döndü. Oyunculara rest çektiği gün, Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Oyuncular, hoca ile bütün bağlarını kopardılar. Bonucci, kadroda olmadığını öğrenince gürültü çıkardı."

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

'BONUCCI KAPILARI TEKMELEŞMİŞ'

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın ise Leonardo Bonucci'nin kadroda olmadığını öğrenince kapıları tekmelediği ileri sürdü. İtalyan stoper, Beşiktaş derbisi ve Konyaspor maçının kadrosuna teknik heyet kararıyla alınmamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eurovision’a ’Gazze’ damgası! Sahneye kefiyeli bileklikle çıkan Eric Saade hedefte: Avrupa Yayın Birliği ’siyonaziler’den yana saf tuttu
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA