Fenerbahçe’de şok üstüne şok! İsmail Kartal ile ipler koptu yıldız isim kapıları tekmeledi

"MATEMATİKSEL OLARAK..."



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör şunları söyledi: "Matematiksel olarak hala şampiyonluk yarışın içerisindeyiz. Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık.





'SORUMLULUK BANA AİT'



"Sorumluluk bana aittir. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

BASIN TOPLANTISINA KATILIM YOKTU Öte yandan İsmail Kartal'ın basın toplantısında, normalden çok daha az sayıda basın mensubu vardı. Fenerbahçe'ye yakın gazetecilerin, Kartal'a tepki olarak basın toplantısına katılmadığı iddia edildi. Tecrübeli teknik adama toplantıda herhangi bir soru da yöneltilmedi.



BOMBA İDDİA! Sezona mükemmel bir giriş yapan ve uzun süre ligi forse eden sarı-lacivertli takım, son haftalarda futbol olarak geriye giderken, düşüşün arkasındaki nedenlerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Oyuncularla Teknik Direktör İsmail Kartal arasında ciddi problemler yaşandığı bildirildi.