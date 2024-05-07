ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/90 Esas

KARAR NO : 2023/235

Mahkememizde açılan Sözleşmenin İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Asıl ve Birleşen Ankara 6. ASHM'nin 2019/48 esas ve Ankara 25. ASHM'nin 2019/97 esas sayılı Davanın HMK 114/1-c 115 maddeleri kapsamında görev yönünden REDDİNE, talep halinde dosyanın görevli Ankara Nöbetçi Ticaret Mahkemesine karar kesinleştiğinde gönderilmesine, ilişkin verilen karar Davalılardan Azime DOĞANCI'nın (T.C.Kimlik No -12678115696 ) mernis adresinin bulunmadığı, diğer adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğü, kurumlara yapılan yazışmalar sonucunda da tebligata elverişli adresine rastlanılmadığından, ilanen tebligat yapılması gerektiği, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02027302

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