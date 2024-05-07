2 yıl önce Çağlar Ökten ile evlenmişti! Seda Sayan’ın en yakınından şaşırtan itiraf! “Onunla yaşamak her babayiğidin harcı değil”

Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı olan Seda Sayan, iki yıl önce müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Seda Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in aralarındaki yaş farkına değinen Özmen, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklama...
Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir evladı oldu.
Bir çocuk annesi Sayan, aradığı aşkı yıllar sonra müzisyen Çağlar Ökten'de buldu ve 2022'de nikah masasına oturdu.
Eşiyle romantik pozlarıyla sık sık gündeme gelen Sayan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşuldu.