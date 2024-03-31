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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%9.15 0
İL GENEL MECLİSİ
%14.95
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %53.78
ALİ KAZGAN 2263 %24.08 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %86.96
ARZU TAŞTAN 152 %2.64 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
MÜCAHİT ERBAKAN 3 %0.06 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %53.99
AYETULLAH GEÇEN 13020 %19.53 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %71.29
SÜLEYMAN ESER 3674 %35.10 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %53.77
ÖMER ÇAKMAK 175 %1.54 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUHAN TUHAN 1030 %37.76 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %64.13
KEMAL OKTAY 1325 %18.24 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %71.88
CEMAL AKDEMİR 798 %28.63 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %96.88
MEHMET BOYRAZ 1533 %28.74 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %41.94
AYDIN ÖZTÜRK 1426 %43.07 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %70.00
İHSAN AKIN 474 %6.88 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %47.43
MURAT ASLAN 7870 %12.02 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı