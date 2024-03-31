|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %53.78
|ALİ KAZGAN
|2263
|%24.08
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %86.96
|ARZU TAŞTAN
|152
|%2.64
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %98.04
|MÜCAHİT ERBAKAN
|3
|%0.06
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %53.99
|AYETULLAH GEÇEN
|13020
|%19.53
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %71.29
|SÜLEYMAN ESER
|3674
|%35.10
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %53.77
|ÖMER ÇAKMAK
|175
|%1.54
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUHAN TUHAN
|1030
|%37.76
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %64.13
|KEMAL OKTAY
|1325
|%18.24
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KALE
Açılan Sandık Oranı %71.88
|CEMAL AKDEMİR
|798
|%28.63
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %96.88
|MEHMET BOYRAZ
|1533
|%28.74
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %41.94
|AYDIN ÖZTÜRK
|1426
|%43.07
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %70.00
|İHSAN AKIN
|474
|%6.88
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %47.43
|MURAT ASLAN
|7870
|%12.02
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