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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 02:25
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 20
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%96.28
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%17.17
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %98.02
ENVER BAŞARAN 5367 %44.39 Detay
AZİZİYE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH AKPUNAR 13996 %44.46 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN YÜZÜAK 301 %3.55 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAYİ BEYAZTAŞ 517 %4.67 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULHATEM BASTEM 5640 %31.86 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %99.18
MUSTAFA DAĞ 1053 %11.43 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %96.23
NEVZAT KARASU 3670 %54.10 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇİL 322 %4.64 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKYÜZ 4325 %25.40 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN KALTAR 38 %0.86 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KIZILTAŞ 12955 %16.94 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %96.84
HİKMET ÇAKAL 5690 %43.43 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ÖZER 24 %0.96 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %75.28
TOPYAY BAYSAL 114 %1.88 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %76.14
ALİ SAİT FIRAT 1228 %18.38 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HANCI 566 %5.45 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN ER 499 %10.29 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KOCAMAN 9168 %11.78 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı