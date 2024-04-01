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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.87 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.19
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EKEN 598 %5.07 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAZİ ÖRLÜN 858 %0.96 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GELDİ 2746 %1.33 Detay
FEKE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÖMERT ÖZEN 4257 %36.26 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN YUMŞAK 290 %1.70 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH TOY 214 %1.37 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR SÖMEK 75 %0.49 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ABDULLAH BAYSAL 2907 %3.75 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAY 2466 %18.64 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH KAN 738 %8.45 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YETER 5307 %4.84 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİTHAN YILDIZ 5989 %1.57 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR TÜRKEN 287 %2.58 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENVER ÇELİK 365 %2.92 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TORUN 6093 %3.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı