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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.99 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.53
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %33.33
ABBAS YILDIZ 5 %0.86 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %69.23
ÖZKAN DOĞAN 22 %0.95 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL HANÇAR 7 %0.62 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AĞAH TÜRKER 3 %0.30 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %47.22
ŞAFAK SOY 680 %2.03 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
MURAT UÇAROĞLU 2 %0.36 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %30.00
EYÜP FERUDUN SÜNGÜ 47 %6.32 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
YAVUZ FIRAT 3 %0.25 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %37.50
AHMET ARITAŞI 3 %0.16 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
AHMET AKÇAY 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
İLYAS YILDIZ 146 %24.58 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
ÖMER FARUK GÖKHAN YEŞİLBAŞ 1 %0.11 Detay
KARGIN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %14.29
ADEM GÜNEŞ 20 %55.56 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
BÜNYAMİN DUMAN 6 %1.64 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
KAMİL SAYIM 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı