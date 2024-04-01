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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%88.46
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.61 3
İL GENEL MECLİSİ
%14.90
Sakarya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %90.98
BİRAN YASA 18119 %13.76 Detay
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %86.75
HASAN AKCAN 4619 %9.55 Detay
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %99.12
ŞÜKRÜ GÖZYUMAN 4207 %15.64 Detay
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK ÇİÇEK 2796 %5.77 Detay
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %98.72
SERCAN EĞİN 1809 %10.99 Detay
GEYVE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.47
SELÇUK YILDIZ 11056 %34.88 Detay
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %88.09
MENDERES AYVAZ 3655 %7.81 Detay
KARAPÜRÇEK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.57
MEHMET MURAT ÇORUHLU 3423 %45.42 Detay
KARASU
Açılan Sandık Oranı %92.70
RECEP ÖZDEMİR 11497 %30.70 Detay
KAYNARCA Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %97.50
KADİR YAZGAN 7943 %50.87 Detay
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %92.41
RECEP ERDOĞAN 4434 %27.15 Detay
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER BİLALOĞLU 531 %2.79 Detay
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH BEKİR 1101 %4.23 Detay
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %94.80
EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR 6810 %9.50 Detay
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EMİN KURUOĞLU 482 %4.71 Detay
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
ERDAL ÖZEN 833 %18.90 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı