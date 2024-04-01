|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %90.98
|BİRAN YASA
|18119
|%13.76
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AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %86.75
|HASAN AKCAN
|4619
|%9.55
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ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %99.12
|ŞÜKRÜ GÖZYUMAN
|4207
|%15.64
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ERENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK ÇİÇEK
|2796
|%5.77
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FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %98.72
|SERCAN EĞİN
|1809
|%10.99
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GEYVE
Açılan Sandık Oranı %97.47
|SELÇUK YILDIZ
|11056
|%34.88
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HENDEK
Açılan Sandık Oranı %88.09
|MENDERES AYVAZ
|3655
|%7.81
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KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %88.57
|MEHMET MURAT ÇORUHLU
|3423
|%45.42
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KARASU
Açılan Sandık Oranı %92.70
|RECEP ÖZDEMİR
|11497
|%30.70
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KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %97.50
|KADİR YAZGAN
|7943
|%50.87
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KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %92.41
|RECEP ERDOĞAN
|4434
|%27.15
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PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER BİLALOĞLU
|531
|%2.79
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SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH BEKİR
|1101
|%4.23
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SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %94.80
|EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR
|6810
|%9.50
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EMİN KURUOĞLU
|482
|%4.71
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TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %92.86
|ERDAL ÖZEN
|833
|%18.90
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