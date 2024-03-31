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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:45
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.23
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 37
  • Kazandığı Belde Sayısı 16
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%50.41
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.81 1
İL GENEL MECLİSİ
%3.12
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %30.38
İDRİS OKTAY 632 %5.91 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %35.00
İBRAHİM GENCER 8 %0.76 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %88.89
UĞUR KARAKAYA 1 %0.03 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
İLYAS CİRİT 1 %0.04 Detay
BEYAĞAÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %59.09
SEZAYİ PÜTÜN 1272 %50.96 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %85.71
MEHMET ŞENTÜRK 69 %1.16 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %36.14
ADEM IRAKIN 12 %0.22 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %32.35
OSMAN KAÇAR 14 %0.38 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %35.09
LÜTFİ AŞIK 140 %3.44 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %88.89
HASAN SARI 25 %0.51 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %17.61
NİYAZİ VURAL 934 %19.21 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
RAMAZAN SELEK 1 %0.06 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %37.18
SALİH ÖĞÜTCEN 1 %0.01 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %29.51
MUSTAFA TATARCIM 58 %1.53 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %15.59
TAMER İM 374 %1.22 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %14.47
RAMAZAN GÜNEŞ 610 %1.89 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
FATMA GÜNEŞ 19 %0.44 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
ASIM GÜNAY 25 %0.36 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %12.70
HİLMİ ORTATEPELİ 25 %0.80 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı