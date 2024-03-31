|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %30.38
|İDRİS OKTAY
|632
|%5.91
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %35.00
|İBRAHİM GENCER
|8
|%0.76
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %88.89
|UĞUR KARAKAYA
|1
|%0.03
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %56.52
|İLYAS CİRİT
|1
|%0.04
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|SEZAYİ PÜTÜN
|1272
|%50.96
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %85.71
|MEHMET ŞENTÜRK
|69
|%1.16
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %36.14
|ADEM IRAKIN
|12
|%0.22
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %32.35
|OSMAN KAÇAR
|14
|%0.38
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %35.09
|LÜTFİ AŞIK
|140
|%3.44
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %88.89
|HASAN SARI
|25
|%0.51
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %17.61
|NİYAZİ VURAL
|934
|%19.21
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %27.78
|RAMAZAN SELEK
|1
|%0.06
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %37.18
|SALİH ÖĞÜTCEN
|1
|%0.01
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KALE
Açılan Sandık Oranı %29.51
|MUSTAFA TATARCIM
|58
|%1.53
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %15.59
|TAMER İM
|374
|%1.22
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %14.47
|RAMAZAN GÜNEŞ
|610
|%1.89
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %25.00
|FATMA GÜNEŞ
|19
|%0.44
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.00
|ASIM GÜNAY
|25
|%0.36
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %12.70
|HİLMİ ORTATEPELİ
|25
|%0.80
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