|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH İNCEBOY
|4718
|%4.21
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR ACAR
|101
|%0.22
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT KARABELA
|86
|%0.87
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AŞAR
|1106
|%1.14
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN AYYILDIZ
|1379
|%4.29
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLKADİR DEMİR
|411
|%1.04
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ERİCEK
|4478
|%20.44
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ÇAMAÇIKAN
|859
|%0.86
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP DEMİR
|107
|%0.52
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL KAPLAN
|92
|%0.83
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LATİF FİDAN
|371
|%0.74
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ODABAŞI
|210
|%1.14
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM KUŞLU
|800
|%3.45
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAAN BURAK ZARİFOĞLU
|3668
|%3.13
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMETTİN ÇAKIR
|4387
|%30.94
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UTKU ŞAMİL KUYUMCU
|57
|%0.44
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMHUR GÜLAY
|31
|%0.40
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM İNCEBOY
|89
|%0.76
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM ASLAN
|768
|%3.17
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN İÇÖZ
|588
|%2.35
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