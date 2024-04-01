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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.52 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.00
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ KALYON 100 %1.83 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYTULLAH ŞENGÖZ 60 %1.11 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN PELİTOĞLU 504 %2.22 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN ÖZEN 43 %0.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN POLAT 1472 %2.52 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ŞAHİN 29 %1.62 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
YUNUS EMRE ÖZER 9 %0.36 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
ÖMER ZİYA GEÇİT 1 %0.37 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
FETİHAN DARICI 7 %0.49 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
UFUK ÇINAR 131 %3.49 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
HALİL ALPER ASLAN 12 %0.51 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AÇIKEL 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
MESUT AKDENİZ 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı