|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ KALYON
|100
|%1.83
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYTULLAH ŞENGÖZ
|60
|%1.11
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN PELİTOĞLU
|504
|%2.22
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN ÖZEN
|43
|%0.39
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN POLAT
|1472
|%2.52
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ŞAHİN
|29
|%1.62
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|YUNUS EMRE ÖZER
|9
|%0.36
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|ÖMER ZİYA GEÇİT
|1
|%0.37
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|FETİHAN DARICI
|7
|%0.49
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|UFUK ÇINAR
|131
|%3.49
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|HALİL ALPER ASLAN
|12
|%0.51
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AÇIKEL
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|MESUT AKDENİZ
|0
|%0
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